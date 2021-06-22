Краснодарские пункты вакцинации будут работать дольше

Власти Краснодара приняли решение продлить время работы пунктов вакцинации, в том числе и мобильных: теперь они будут работать до 21:00, - сообщает перс-служба администрации Краснодарского края.

Желающих сделать прививку от коронавируса очень много, из-за этого и было принято такое решение, - сообщили в краевом Минздраве, передает "АиФ-Юг".

Сейчас в крае действует 239 пунктов вакцинации, 56 из них - мобильные а 24 – это передвижные ФАПы.

Перебоев с поставкой вакцины не наблюдается: ее запасы в столице края составляют более 763 тыс доз.