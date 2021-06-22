Для въезда в Узбекистан снова нужны ПЦР-тесты
Власти Узбекистана вернули требование к въезжающим иметь при себе свежие результаты ПЦР-теста на коронавирус.
"Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья вводит систему обязательного тестирования у всех лиц, въезжающих в Республику Узбекистан через пограничные пункты пропуска, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - сообщили в Минздраве Узбекистана.
Повторный тест въехавшие должны сделать в течение семи дней.
Вестник Кавказа
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