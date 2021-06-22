Ученые призывают исследовать теорию лабораторной утечки коронавируса

Анализируя детали теории лабораторного происхождения коронавируса, пятеро вирусологов заявили, что на основании имеющихся научных данных нельзя сделать явных выводов, однако контекст и обстоятельства дискуссии изменились, сообщает американская коммерческая телекомпания NBC News. Алина Чан не уверена, что коронавирус просочился из лаборатории в Китае. Чан - научный сотрудник Института Броуда Массачусетского технологического института и Гарвардского университета.

Чан специализируется на генной инженерии и неоднократно заявляла о необходимости расследования возможности утечки из лаборатории. Она стала одним из 18 ученых, опубликовавших в прошлом месяце в журнале Science письмо с призывом к более глубокому исследованию происхождения вируса с учетом теорий как о естественном возникновении, так и о лабораторном. После этого письма вновь зазвучали призывы исследовать "гипотезу лабораторной утечки", к которым присоединились президент США Джо Байден и несколько ведущих ученых.

Пять вирусологов, которые имеют опыт работы в микробиологии, экологии инфекционных заболеваний и вирусной эволюции озвучили почти выводы о том, что контекст и обстоятельства дискуссий о происхождении вируса изменились, особенно в связи с тем, что Китай не был полностью прозрачен в своих действиях первые дни пандемии.

Чан сказала, что некоторые ученые испытывали ужас по поводу публичного обсуждения гипотезы лабораторного происхождения из опасения, что их слова могут быть неверно истолкованы или использованы для поддержки расистской риторики о том, как появился коронавирус. Дональд Трамп подпитывал обвинения о том, что Уханьский институт вирусологии - исследовательская лаборатория в городе, где были зарегистрированы первые случаи заболевания Covid-19 - связан со вспышкой, и называл болезнь "уханьским вирусом".

"В то время было страшнее оказаться связанным с Трампом и стать орудием расистов, поэтому люди не хотели публично призывать к расследованию происхождения вируса", - сказала Чан.

Теперь большему количеству ученых комфортно озвучивать правдоподобные теории, хотя идея лабораторного происхождения требует четких научных доказательств, которые пока так и не появились.

"За последние 16 месяцев не было новых доказательств того, что вирус имел лабораторное происхождение", - сказал Мацей Бони, доцент биологии Университета Пенсильвании, специализирующийся на эпидемиологии тропических болезней и вирусной эволюции.