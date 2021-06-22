ОМОН встретил сборную России по футболу в Москве

Футболисты сборной России покинули аэропорт Шереметьево и направились на базу в Новогорск.

Аэропорт команда покинула через VIP-зал, а не через общий зеленый коридор. Футболистов встречали несколько журналистов, ни одного болельщика не было.

Автобус охраняли пять полицейских машин и микроавтобус Росгвардии. Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов близко к игрокам сборной.

Напомним, что сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группы В и завершила выступление на Евро-2020.