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Гинцбург рассказал, как ревакцинироваться правильно

Гинцбург рассказал, как ревакцинироваться правильно

Ревакцинацию от коронавируса тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком", следует проводить препаратом "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт", - отметил Гинцбург.

Вакцину "ЭпиВакКорона" можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз, уточнили в "Вектор".

Ранее в Минздраве выработали подходы по ревакцинации населения от коронавируса, согласно им, в период эпидемии прививаться нужно каждые шесть месяцев, в период спада заболеваемости - раз в год.

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