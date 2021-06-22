Незаконный выброс мусора обложат серьезными штрафами – СМИ

Правительство России одобрило инициативу ввести специальное наказание за незаконный выброс мусора, в том числе из машин, - пишет "Российская газета".

Законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов и фиксацию таких нарушений посредством фото и видео ранее подготовили Мосгордума и Мособлдума. Инициатива также предусматривает конфискацию транспортного средства, с помощью которого производился сброс бытовых отходов. Речь идет об изъятии у юридических лиц тракторов, самосвалов или другой подобной техники, - передает РИА Новости.

Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от 1 до 2 тыс рублей, но в случае принятия закона штрафы для граждан вырастут до 10-15 тыс рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, они составят от 20 до 30 тыс рублей; для юридических лиц – от 30 до 50 тыс рублей, а в случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей.

В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тыс рублей; для предпринимателей без образования юридического лица – от 60 до 80 тыс рублей; для юридических лиц – от 100 до 120 тыс рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - 100 тыс рублей, - пишет издание.