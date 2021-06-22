В Узбекистане начинается вакцинация от коронавируса граждан от 50 лет

Минздрав Узбекистана сообщает, что вакцина от коронавируса станет доступной лицам старше 50 лет и преподавателям вузов.

"Принято решение по расширению охвата бесплатной вакцинации от коронавируса COVID-19 на лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также преподавателей вузов", - отмечается в заявлении министерства.

Соответствующее решение было принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Напомним, кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в республике с 1 апреля, охват различных групп населения постоянно расширяется. На данный момент прививку сделали свыше 1,6 млн человек.