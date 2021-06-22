Россияне выбирают Турцию

Российские туристы отечественным курортам все же предпочитают Турцию – они уже начали менять путевки, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", - рассказала Ломидзе, передает РИА Новости.

А вот поисковые запросы на вылет из России в Турцию выросли на 173% после информации о возобновлении авиасообщения между двумя странами, - пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя агрегатора авиабилетов Aviasale.

Количество поисковых запросов по маршруту Москва - Анталья в моменте выросло на 182%, в то время как на 10% снизилось число поисковых запросов на билеты в Сочи, на 25% - в Симферополь, - пишет издание.

Цена перелета из РФ в Турцию в период с 21 июня по 31 августа туда-обратно в среднем составляет 29 тыс рублей на человека, а недельный отдых в начале июля в трехзвездочном или четырехзвездочном отеле в Турции будет стоить порядка 50 тыс рублей на двоих.

С сегодняшнего дня Россия сняла ограничения на авиасообщение с Турцией: такое решение было принято по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением специалистов.

Российские авиакомпании уже объявили о планах начать полеты в Турцию. Так, "Аэрофлот" с 25 июня открывает дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Лоукостер "Победа" с 1 июля начнет летать из московского "Внуково" сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. "ЮТэйр" возобновит рейсы в Стамбул из Грозного и Махачкалы, а также планирует полеты в Анталью из Тюмени, Грозного и Махачкалы. S7 и Azur air также заявили о готовности выполнять рейсы в Турцию.

По оценкам АТОР, открытия Турции ожидали более чем миллион человек, и возобновление авиасообщения положительно скажется как на отдыхе россиян, так и на работе туркомпаний.