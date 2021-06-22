В Тбилиси отремонтируют стену с надписью на арабском языке

Поврежденная надпись на арабском языке, которую обнаружили на одной из подземных стен улицы Пушкина в Тбилиси, будет отреставрирована. Об этом говорится в заявлении Нацагентства по охране культурного наследия.

Ранее в соцсетях распространились фотографии, на которых видно, как на археологическом комплексе на улице Пушкина закрасили надпись на арабском языке. В настоящее время специалисты Агентства проводят реставрацию.

"Согласно выданному разрешению Минкульта, реставрационные работы плиты из песчаника с древней арабской надписью, встроенной в стену у ворот, уже выполняются архитектором-реставратором агентства и специалистом по консервации", – сказано в сообщении.