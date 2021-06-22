Столичный регион идет на новый температурный рекорд

Сегодня в столице может быть установлен первый за нынешнее лето рекорд жары: температура воздуха повысится до плюс 34, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня Москва остается под влиянием антициклона. Переменная облачность без осадков, температура в столице повысится до плюс 32-34, по области - до 30-35", - рассказал Леус, добавив, что пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-восточный, слабый, его скорость составит 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и останется повышенным - 752 мм рт ст, - добавил синоптик.