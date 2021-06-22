Инфраструктуру Керчи восстанавливают военные

В Керчи работает мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота, который оказывает помощь жителям города в ликвидации последствий ЧС, - сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередач и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Уже очищены свыше 130 частных домов, работы по оказанию помощи местному населению продолжаются. Сегодня мобильные отряды Минобороны России планируют провести работы по восстановлению инфраструктуры центральной больницы Керчи, девяти детских садов и восьми муниципальных учреждений среднего общего образования, а также свыше 360 жилых домов и приусадебных участков, - отметили в пресс-службе.

Военнослужащими Минобороны России от последствий дождевого паводка в Крыму уже очищено свыше 52 тыс кв м улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезено более 370 т мусора, а гражданскому населению доставлено свыше 264 кубометров питьевой воды.