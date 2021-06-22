Возвращение в СВПД нужно США как способ давления на Иран

США выгодно возвращение всех сторон к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), так как позволит предотвратить создание Ираном ядерного оружия и даст возможность давления на Тегеран по другим вопросам, - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Я бы сказал, что для нас возвращение к СВПД, возвращение к взаимному соблюдению СВПД необходимо, но этого недостаточно. И этого недостаточно именно потому, что у нас есть и другие области, вызывающие глубокую озабоченность", - сказал он, передает "Интерфакс".

В случае возвращения США и Ирана к соблюдению условий ядерной сделки "мы будем в более сильной позиции, чтобы с помощью дипломатии взять на себя работу в этих областях", - заявил Прайс, пояснив: это и иранская программа баллистических ракет, и поддержка Тегераном террористических группировок, и соблюдение прав человека.

Дипломат повторил, что в интересах США "добиться взаимного возвращения к соблюдению СВПД" и "предотвратить получение Ираном ядерного оружия": это остается неизменной политикой США и не зависит от итогов состоявшихся в Иране президентских выборов, - добавил Прайс.