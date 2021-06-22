Выпускные в Краснодаре пройдут 26 июня

В администрации Краснодара в рамках аппаратного совещания обсудили подготовку к проведению церемоний вручения аттестатов об окончании школы.

График проведения церемоний вручения аттестатов составлен, сообщил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов. Выпускные вечера для тех, кто закончил в этом году 11-й класс пройдут 26 июня, начало - в 16:00.

Праздники проведут в помещениях 90 школ и в залах для торжеств городских учреждений культуры.

В этом году в Краснодаре прощаются со школой 6 167 одиннадцатиклассников.