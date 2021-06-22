На Кавказе снова растет преступность

Опубликованы статистические материалы о состоянии преступности в стране, в соответствии с которыми лидерами по числу зарегистрированных преступлений в России за пять месяцев текущего года стали Чечня, Санкт-Петербург и Ингушетия.

В Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 41,2%, в Санкт-Петербурге - 35,2%, в Ингушетии - 27,5%. В десятку лидеров также вошли Тува, Тульская область, Ненецкий автономный округ, Дагестан, Адыгея, Приморский край и Северная Осетия, - передает ТАСС.

А вот в Еврейской автономной области темпы прироста числа зарегистрированных преступлений упали на 15,3%, в Смоленской области - на 14,5%, в Коми - на 12,5%, в Рязанской области - на 12% и в Курганской области - на 10,7%.

Всего в России с начала года зарегистрировано почти 845 тыс преступлений, что на 1,6% больше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 44 регионах России, снижение - в 41, - говорится в сообщении.