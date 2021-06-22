У берегов Греции и Турции зафиксировано мощное землетрясение

У берегов Греции и Турции произошло сильное землетрясение, магнитуда которого достигала 5,9 - сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы у берегов греческого архипелага Додеканес, расположенного в нескольких километрах от турецкого побережья, в 22.14 по времени UTC (01.14 мск). Их эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от греческого города Кефалос с населением в 2,5 тыс человек и в 182 км к юго-западу от турецкого города Айдын с населением в 163 тыс человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км, - передает РИА Новости.

Сведения о жертвах, пострадавших, угрозе цунами и разрушениях не поступали.