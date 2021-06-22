Североморская нефть марки Brent взяла планку в $75 за баррель

Цена нефти марки Brent преодолела психологический рубеж в $75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, - свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% - до $75,02 за баррель, - передает РИА Новости.

На рост нефтяных котировок повлияла экспертная оценка перспектив восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение: как отмечает международное рейтинговое агентство Fitch, в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений отмечается улучшение спроса на топливо.