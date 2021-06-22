Между Москвой и Петербургом запущены дополнительные двухэтажные поезда

Этим летом Москву и Санкт-Петербург соединят дополнительные двухэтажные поезда, они будут курсировать до осени.

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом в летний период Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные поезда, состоящие из двухэтажных вагонов", - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Запущены двухэтажные поезда №232 и №737. Все вагоны оснащены установками с функцией обеззараживания воздуха.

Билеты доступны в железнодорожных кассах и на сайте РЖД.