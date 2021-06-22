Курорты Турции открываются для россиян

С сегодняшнего дня Россия снимает ограничения на авиасообщение с Турцией.

Решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения было принято по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением специалистов, - передает РИА Новости.

Российские авиакомпании уже объявили о планах начать полеты в Турцию. Так, "Аэрофлот" с 25 июня открывает дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Лоукостер "Победа" с 1 июля начнет летать из московского "Внуково" сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. "ЮТэйр" возобновит рейсы в Стамбул из Грозного и Махачкалы, а также планирует полеты в Анталью из Тюмени, Грозного и Махачкалы. S7 и Azur air также заявили о готовности выполнять рейсы в Турцию.

По оценкам АТОР, открытия Турции ожидали более чем миллион человек, и возобновление авиасообщения положительно скажется как на отдыхе россиян, так и на работе туркомпаний.

Напомним, полеты между двумя странами приостановили с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции. Исключение сделали для рейсов, необходимых для вывоза туристов. Также оставили два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.