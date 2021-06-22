Коронавирус штурмует Нур-Султан

За минувшие сутки в Казахстане были выявлены 943 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, - сообщает министерство здравоохранения Казахстана.

Накануне сообщалось о 930 новых больных, а самый значительный всплеск заболеваемости зафиксирован в Нур-Султане – днем ранее здесь было зарегистрировано 215 новых случаев, а сегодня сообщается о 323, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших за сутки выявлено в Карагандинской области – здесь 153 инфицированных, и в городе Алматы – здесь 110 новых заболевших.

В остальных регионах страны число новых пациентов менее 100.

Всего в Казахстане с марта 2020 года выявлены 410 523 заболевших.