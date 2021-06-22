Россия отмечает День памяти и скорби

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Главные события первых часов долгого летнего дня разворачивались на сухопутных западных рубежах Советского Союза. В донесениях советских пограничных войск, в мемуарах отечественных военачальников подробно показано, что грозовая атмосфера грядущей катастрофы висела все предшествующие 22 июня дни. В исторических документах можно увидеть, что враг начал военные действия на западной границе СССР чуть ли не в полночь. Уже в половине первого ночи 22 июня во все округа из Москвы полетела Директива № 1: не поддаваться ни на какие провокации на границе, скрытно заняв при этом огневые точки. Немецкие саперы уже к трем часам ночи занимались минированием советской территории. Наступление гитлеровцев, начавшееся в 4.00 утра, происходило на трех направлениях – на Москву, Ленинград и Киев. 22 июня в ходе немецкого наступления на так называемом "белостокском выступе" были захвачены многие приграничные города Советского Союза. Началась легендарная оборона Брестской крепости, сковавшая отдельные силы противника.

Ранним утром 22 июня посол Германии в СССР граф Шуленбург вручил наркому внутренних дел Советского Союза Вячеславу Молотову ноту об объявлении войны. Такая же нота была вручена имперским министром иностранных дел Германии Риббентропом советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову. После срочного совещания в Политбюро ЦК ВКП (б) в полдень Вячеслав Молотов выступил по радио с обращением к советскому народу. В этот же день Верховный Совет СССР издал указ о мобилизации.

Несмотря на то, что о дате помнили на протяжении всего советского периода, статус памятной она приобрела уже в постсоветское время. До перестроечных времен власти старались официально не напоминать о Дне памяти и скорби, не бередя тягостные воспоминания своих соотечественников.

Однако все-таки ко Дню памяти и скорби 2021 дата подходит со своей маленькой историей, которая начинается уже в постсоветской России. Примечательно, что День памяти и скорби с 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации именовался Днем памяти защитников Отечества. Через несколько лет, 8 июня 1996 года, указом Президента Бориса Ельцина 22 июня в Российской Федерации объявлено официально "Днем памяти и скорби".

В этот день по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню в Москве и других городах России.

Начиная с 2009 года в День памяти и скорби 22 июня проводится традиционная мемориальная акция "Свеча памяти". В этот день рано утром представители различных общественных организаций приходят к местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, с зажженными свечами. Год от года ширится география акции. Она затрагивает не только Россию и бывшие республики Советского Союза. "Свеча памяти" проходит даже в государствах, далеких от сражений с фашистской Германией. Особенно День памяти и скорби отмечают в городах-героях и городах воинской славы. Помимо акции "Свеча памяти" в различных населенных пунктах 22 июня проходят также похожие тематические акции. В Москве на Крымской набережной проводится «Линия памяти» с зажжением 1418 свечей (ровно столько дней продолжалась война). Самая многолетняя традиция, берущая свое начало с 1992 года, патриотическая акция "Вахта памяти – Вечный огонь", ежегодно проходящая в Александровском саду столицы. Год назад Министерство обороны Российской Федерации запустило в День памяти и скорби Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти", которая направлена на передачу земли с братских могил в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в Москве.

День памяти и скорби сегодня будут отмечать и в соседних с Россией странах. В Беларуси это День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на Украине – День скорби и чествования памяти жертв войны.