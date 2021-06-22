Музей Востока пополнится картиной современного художника Рами Меира

Живописный образ горско-еврейских земледельцев начала XX века, созданный современным художником Рами Меиром, пополнит собрание Государственного музея Востока. Об этом говорится в пресс-релизе.

"Картина "Горские евреи-земледельцы" украсит коллекцию живописи нашего Северокавказского филиала и достойно пополнит Государственный музейный фонд", - сообщается в письме, переданном художнику от Музея Востока.

Картина создана по мотивам открытки 1930 года, на которую художник взглянул как на исторический документ, фиксирующий быт и образ жизни горских евреев начала прошлого века.

"В экспозиции музея эту картину смогут увидеть многие. Это большая честь и радость для меня", - поведал Рами Меир.

По словам художника, его цель в жизни - чтобы о культуре и творчестве горских евреев узнало как можно больше людей во всем мире.

Рами Меир - современный художник, коллекционер, председатель Союза художников горских евреев России. Родился в Азербайджане, по происхождению - горский еврей. Сейчас живет и работает в Москве. Работы художника находятся в частных коллекциях в России, США и Израиле.

В творчестве Рами Меира тема горских евреев Кавказа и Закавказья занимает особое место. Художник создал единственную в мире серию картин, отражающих историю, быт, обычаи, ремесла и наряды горских евреев - народа, который был изгнан с родных земель и через Персию нашел свой дом в Азербайджане, Дагестане, Чечне и на других землях Кавказа и Закавказья.

С 12 августа по 6 сентября 2020 года в Государственном музее Востока с успехом прошла персональная выставка Рами Меира, где было представлено более 30 работ художника. Экспозиция рассказала об уникальной серии картин, посвященной горским евреям Кавказа и Закавказья к. XIX – н. XX вв. На сайте Музея Востока доступен виртуальный тур по выставке.