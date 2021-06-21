Евро-2020: анонс двенадцатого игрового дня

Во вторник, 22 июня, на чемпионате Европы по футболу пройдут матчи заключительного, третьего тура в группе D.

На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго сыграют сборные Хорватии и Шотландии, а на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится встреча Чехия - Англия. Оба матча начнутся в 22:00 (мск).

Перед заключительным туром группу D возглавляет с 4 очками сборная Чехии. Идущие вторыми англичане набрали такое же количество очков, но уступают чехам по дополнительным показателям. Третью строчку на данный момент занимает Хорватия, четвертую – Шотландия. В активе обеих команд по одному очку, но хорваты опережают шотландцев по дополнительным показателям.

Напомним, в плей-офф Евро выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

Для того, чтобы занять первое место в группе, в последнем туре Чехии достаточно не проиграть Англии. В случае поражения от англичан и победе шотландцев в параллельной встрече Чехия финиширует на втором месте. Поражение от Англии и победа Хорватии над Шотландией с нужным запасом голов отбросят чехов на третью строчку.

Англии финишировать первой позволит победа над Чехией. Просто для выхода в плей-офф достаточно своей ничьей или чтобы Шотландия не обыграла Хорватию. Третье место англичане займут в случае поражения от чехов и разгромной победе шотландцев над хорватами.

Хорватам необходимо побеждать англичан, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом они еще могут обойти чехов в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы претендовать хотя бы на выход с третьего места, необходимо обыгрывать Шотландию.

Шотландии для выхода в 1/8 финала необходимо побеждать Хорватию. При этом шотландцы еще могут обойти англичан в споре за вторую строчку по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.