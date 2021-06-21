Евро-2020: итоги одиннадцатого игрового дня

В понедельник, 21 июня, на чемпионате Европы по футболу состоялись матчи заключительного, третьего тура в группах B и C.

Открывали программу одиннадцатого игрового дня встречи группы C. В Бухаресте сборная Украины встречалась с командой Австрии и уступила со счетом 0:1. Единственный мяч на 21-й минуте забил полузащитник австрийцев Кристоф Баумгартнер.

Параллельно с этим матчем в Амстердаме играли сборные Северной Македонии и Нидерландов. Встреча проходила на стадионе "Йохан Круифф Арена" и завершилась победой Нидерландов (3:0). Голы на свой счет записали нападающий Мемфис Депай (24-я) и полузащитник Джорджиньо Вейналдум (51-я и 58-я минуты).

По итогам группового этапа первое место в группе C заняли Нидерланды, набравшие максимально возможные 9 очков. На второй строчке оказалась команда Австрии (6 очков). Украина с 3 очками расположилась на третьей позиции. Последнее место заняла Северная Македония, не набравшая ни одного очка.

Закрывали программу одиннадцатого игрового дня матчи группы B. Сборная России потерпела в Копенгагене разгромное поражение от команды Дании со счетом 1:4. Голами в составе датской сборной отметились Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59-я), Андреас Кристенсен (79-я) и Йоаким Мэле (82-я). У российской команды единственный мяч на 70-й минуте забил с пенальти Артем Дзюба.

В параллельной встрече в Санкт-Петербурге сборная Бельгии переиграла команду Финляндии (2:0). На 74-й минуте бельгийцы вышли вперед благодаря автоголу вратаря финнов Лукаша Градецки, а на 81-й минуте нападающий Ромелу Лукаку отправил второй мяч в сетку ворот сборной Финляндии.

Обыграв финнов, сборная Бельгии набрала 9 очков и заняла итоговое первое место в группе B. Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, однако по дополнительным показателям вторыми финишировали датчане. Финляндия заняла третье место, а России – последнее, четвертое место.

Таким образом, в 1/8 финала из группы B вышли Бельгия и Дания, а из группы C – Нидерланды и Австрия. Финляндия и Украина, занявшие третьи места в своих группах, станут участниками плей-офф, если сойдутся условия в других квартетах. Россия и Северная Македония покидают турнир.

Отметим, что сборная Дании стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая сумела выйти в плей-офф турнира, проиграв первые две встречи группового этапа.