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Евро-2020: Россия потерпела разгромное поражение от Дании, Бельгия обыграла Финляндию

Евро-2020: Россия потерпела разгромное поражение от Дании, Бельгия обыграла Финляндию

Только что в Копенгагене завершилась встреча третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе B между сборными России и Дании. Подопечные Станислава Черчесова потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

В параллельном матче сборная Бельгии переиграла в Санкт-Петербурге команду Финляндии (2:0).

По итогам группового этапа первое место в группе B заняла Бельгия, набравшая 9 очков. Второй стала Дания, третьей – Финляндия, четвертой - Россия. Таким образом, в 1/8 финала вышли Бельгия и Дания. Финляндия станет участником плей-офф, если сойдутся условия в других группах. Россия покидает турнир.

 

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Вестник Кавказа

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