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Уголовное дело возбуждено по факту аварии, унесшей три жизни в Ингушетии

Уголовное дело возбуждено по факту аварии, унесшей три жизни в Ингушетии

Уголовное дело открыто в Ингушетии по факту ДТП с тремя жертвами, такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры республики.

В нем говорится, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту аварии с 4 автомобилями, произошедшей накануне в Малгобекском районе. В результате трагедии погибли трое членов одной семьи, еще три человека получили различные травмы и находятся в больнице.

Республиканские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано законным и обоснованным", - пояснили в надзорном ведомстве.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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Вестник Кавказа

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