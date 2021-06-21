Жителям столичного региона пообещали новые катаклизмы

Вслед за аномальной жарой в столичный регион придет новый "атмосферный монстр", который принесет ливни, грозу, град, местами шквалистый ветер и даже ураган, - поведал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Из-за сильнейшего перегрева поверхности атмосферы в течение недели к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может спровоцировать ряд стихийных явлений.

"От такого ничего хорошего ждать не стоит - это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Точно спрогнозировать место и время данных явлений пока нельзя - это с высокой степенью вероятности станет известно за сутки до события, - добавил синоптик.