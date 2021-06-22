В Кабардино-Балкарии появятся дополнительные бригады для вакцинации от коронавируса

В Кабардино-Балкарии сформируют дополнительные мобильные бригады по вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа.

"Каждому руководителю медучреждения дали задание, чтобы, где есть необходимость, были сформированы работы мобильных групп", - рассказал глава республиканского Минздрава Рустам Калибатов.

По его словам, в регионе наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, также становится больше тяжелых случаев. При этом он отметил, что в разворачивании новых госпиталей нет, они справляются с потоком пациентов.