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В Кабардино-Балкарии появятся дополнительные бригады для вакцинации от коронавируса

В Кабардино-Балкарии появятся дополнительные бригады для вакцинации от коронавируса

В Кабардино-Балкарии сформируют дополнительные мобильные бригады по вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа.

"Каждому руководителю медучреждения дали задание, чтобы, где есть необходимость, были сформированы работы мобильных групп", - рассказал глава республиканского Минздрава Рустам Калибатов.

По его словам, в регионе наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, также становится больше тяжелых случаев. При этом он отметил, что в разворачивании новых госпиталей нет, они справляются с потоком пациентов.

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Вестник Кавказа

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