Казахстанские ветра бушуют в китайских турбинах

Крупнейший в Центральной Азии ветроэнергетический проект с генерирующей мощностью 100 мегаватт, построенный китайской фирмой, с 40 ветряными турбинами недалеко от города Жанатас подключен к сети. Global Times сообщает, что ветряная электростанция способна вырабатывать 350 млн киловатт-часов электроэнергии в год, а это может удовлетворить суточную потребность в электроэнергии миллиона домохозяйств.

Ожидается, что ветряная электростанция будет ежегодно экономить примерно 110 тысяч тонн стандартного угля и значительно сокращать выбросы, что станет важной частью усилий по защите окружающей среды Казахстана, говорится в заявлении, направленном подрядчиком проекта, Chengdu Engineering Corporation Limited, одной из дочерних компаний китайского государственного предприятия Power Construction Corporation of China.

Проект может сократить выбросы диоксида серы на 1031 тонн, оксидов азота на 934 тонны, углекислого газа на 289 тысяч тонн, дыма и пыли на 322 тонны и золошлаков на 32900 тонн в год. Каждая турбина весит примерно 300 тонн и достигает почти 150 метров в высоту, сообщает агентство Синьхуа.

Первоначально ветряная электростанция была включена в список китайско-казахстанских проектов в 2018 году, а строительство началось в июле 2019 года. Это крупнейший проект ветроэнергетики в Центральной Азии.

Строительная бригада преодолела такие трудности, как повторяющиеся вспышки коронавируса, задержание оборудования на таможне и влияние времени года на строительство, особенно в период замерзания грунта. Первая партия ветряных турбин была подключена к сети в сентябре 2020 года. Все 40 ветряных турбин были запущены в июне 2021 года.

По данным агентства Синьхуа, Китай внес значительный вклад в развитие сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане. Две трети новых мощностей возобновляемых источников энергии в Казахстане мощностью 1500 мегаватт были построены благодаря помощи китайских партнеров за последние четыре года.