Жара в Москве побила рекорд 1956 года

Температура воздуха в Москве, по уточненным данным на главной городской метеостанции на ВДНХ, сегодня поднималась до рекордной отметки - 31,1 градуса, рассказали в столичном метеобюро.

"Сегодня в Москве был побит рекорд дня, установленный 21 июня 1956 года. Тогда синоптики зафиксировали в городе температуру 30,9 градуса", - приводит слова представителя синоптиков "Интерфакс".

Он добавил, что сегодняшнее "достижение" касается только последних 70 лет метеонаблюдений. Абсолютный же рекорд за более чем 140 лет инструментальных наблюдений для этой даты и для всего месяца зарегистрировали в 1901 году, когда воздух раскалился до 34,7 градуса.