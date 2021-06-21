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Сегодня два района Ташкента останутся без газа

Сегодня два района Ташкента останутся без газа

Сегодня, 22 июня, в двух районах Ташкента приостановят подачу газа в связи  с проведением работ по переносу газопровода в рамках реконструкции здания Олий Мажлиса.

Газа не будет с 10:00 до 18:00 часов в части зданий Чиланзарского и Шайхантахурского районов, - пишет Sputnik Узбекистан.

Газоснабжение приостановят почти в 3 тыс домовладений в МСГ "Катта Олмазор", в жилом комплексе Nest One, а также в многоэтажках на улице Навои.

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Вестник Кавказа

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