Сегодня два района Ташкента останутся без газа

Сегодня, 22 июня, в двух районах Ташкента приостановят подачу газа в связи с проведением работ по переносу газопровода в рамках реконструкции здания Олий Мажлиса.

Газа не будет с 10:00 до 18:00 часов в части зданий Чиланзарского и Шайхантахурского районов, - пишет Sputnik Узбекистан.

Газоснабжение приостановят почти в 3 тыс домовладений в МСГ "Катта Олмазор", в жилом комплексе Nest One, а также в многоэтажках на улице Навои.