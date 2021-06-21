Прокуратура Кубани расследует дело о похищении двух гектаров земли

Прокуратура Кубани расследует интересное и необычное дело - в Сочи похитили свыше 2 га земли, - рассказали в краевом надзорном ведомстве.

Для регистрации прав на 11 земельных участков были предоставлены подложные документы, оставив муниципалитет без в общей сложности 2,26 га территорий, стоимость которых составляет свыше 46 млн рублей, - выяснили в прокуратуре, передает портал Юга.ру.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, а также инициирован возврат земель муниципалитету, - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.