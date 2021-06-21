В Абрау-Дюрсо презентовали новые туристические маршруты (ВИДЕО)

Кубанский центр туризма "Абрау-Дюрсо" обновил пешие маршруты по окрестностям, - сообщили сегодня в организации.

Теперь туристы могут посетить восемь пеших маршрутов, построенных так, чтобы познакомить отдыхающих с местной флорой и фауной. Путешественникам откроются виды на озеро Абрау, черноморскую бухту, леса, горы и виноградники, а по дороге можно встретить зайцев, енотов, косуль и других животных, - передает портал Юга.ру.

На всех маршрутах есть указатели, места для отдыха, пикников и панорамные смотровые площадки.

Протяженность маршрутов - от 4 до 15 км, пройти их можно самостоятельно или в сопровождении гида, а карта новых маршрутов доступна на сайте и в приложении курорта Абрау-Дюрсо в App Store и Google Play, - говорится в сообщении.