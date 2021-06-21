В России появится государственная система онлайн-мониторинга экологической ситуации

Государственная система онлайн-мониторинга, которая будет отслеживать экологическую обстановку, появится в России к 2024 году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы создаем государственную информационную систему, которая будет заниматься онлайн-мониторингом экологической обстановки. Это воздух, почва и вода. И такую систему большую мы создадим к 2024 году", - цитирует ее РИА Новости.

Абрамченко добавила, что по линии федеральных органов исполнительной власти предусмотрено постоянное присутствие лаборатории Росприроднадзора на Таймыре.

Кроме того, уточнила вице-премьер, усилена группировка в Сибири, в том числе и вокруг озера Байкал, увеличен личный состав таких лабораторий, ведется оснащениее лабораторной базы, для чего уже предусмотрено необходимое финансирование.