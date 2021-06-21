Дагестанский конный полк на Русско-японской войне

31 января 1904 года император Николай II своим указом призвал "желающих идти на войну с Японией из числа кавказских горцев, не несущих воинской повинности и из Дагестанского конного полка". Полк должен был войти в состав новой организованной Кавказской конной бригады и создавался исключительно для участия в войне с Японией.

В состав полка входили только добровольцы из числа кавказских горцев, которые не несли воинской повинности, а также из действующего Дагестанского конного полка. Штатная численность полка была определена в 744 всадников при 6 сотнях и по 4 взвода в каждой сотне.

Добровольцы в возрасте от 21 до 40 лет, изъявившие желание оказаться в полку, должны были обладать крепким телосложением и способностью к конной службе. Все добровольцы давали клятву служения империи и давали подписку за несение ответственности на войне.

Число добровольцев было значительно выше, чем ожидалось. Им двигали и патриотическое стремление повоевать за царя и отечество, и менталитет горцев, и желание заработать. Поэтому не все желающие приняли участие в войне с Японией. Сформированный всего за н месяц полк 17 апреля 1904 года был передислоцирован в театр военных действий. Командиром иррегулярного 2-го Дагестанского конного полка стал полковник Гусейн-Хан Нахичеванский.

В полку служили не только горцы Дагестана (в основном это были аварцы, даргинцы и лакцы) и всего Кавказа, но и офицеры из элитных военных частей — 44-го Нижегородского полка, Конной гвардии и многих других полков, а также представители зарубежных стран.

Бойцы 2-го Дагестанского конного полка проявил боевой характер буквально с первых дней. Славу полк получил за сражение у деревни Ландунгоу. В этом сражении "дагестанцы" бросились атаковать позиции японцев с целью спасти положение 1-й Забайкальской казачьей батареи, у которой на исходе были снаряды. Перетянув все внимание и силы японцев на себя, полк продолжал атаковать позиции противника, несмотря на превосходство японцев в сражении.

После завершения Русско-японской войны 2-й Дагестанский конный полк вернулся в Петровск. Император Николай II дал высокую оценку действиям полка в войне на Дальнем Востоке. 14 февраля 1906 года в Тифлис наместнику Его Величества на Кавказе поступила телеграмма императора, в которой в частности говорилось: "Передайте чинам 2-го Дагестанского конного полка мою сердечную благодарность за их самоотверженную верную службу Мне и России. Посылая их на войну, я был уверен, что они с честью оправдают доверие, и рад был убедиться в этом…". Несмотря на печальный исход войны, 2-й Дагестанский полк с честью выполнил свою задачу.