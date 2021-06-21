Дагестанские тхэквондисты выиграли шесть медалей на Кубке России

Сборная Дагестана по тхэквондо завоевала шесть месть медалей на Кубке России в Майкопе, сообщил главный тренер команды Айдемир Шахбанов.

"Наши девушки и ребята завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, что позволило сборной финишировать на втором месте в общекомандном зачете соревнований", – приводит слова Шахбанова РИА Дагестан.

Победителями турнира стали Нинаханум Магомедова (62 кг) и Джаврият Алиева (67 кг). Серебряные медали в копилку сборной принесли Барият Исакова (73 кг) и Шамиль Магомедов (58 кг). Бронзу завоевали Асламхан Гаджиев (87+кг) и Абдула Муртузалиев (87 кг).