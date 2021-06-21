Саудовская Аравия поможет Пакистану, чтобы тот не попал под влияние Ирана

Эр-Рияд пытается наладить отношения с Исламабадом и выстроить фронт против своего регионального соперника - Тегерана. По словам официальных лиц в Исламабаде, Саудовская Аравия согласилась возобновить оказание нефтяной помощи Пакистану на сумму не менее $1,5 млрд в год в июле. Таким образом Эр-Рияд пытается противодействовать влиянию Ирана в регионе.

По данным Financial Times, Эр-Рияд потребовал, чтобы Пакистан выплатил ссуду в размере $3 млрд в прошлом году после того, как Исламабад оказал давление на Саудовскую Аравию, чтобы она раскритиковала аннулирование Индией особого статуса Кашмира. Конфликт был исчерпан после того, как премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился в мае с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Новости о нефтяной сделке с Пакистаном появились на фоне того, как Саудовская Аравия предпринимает дипломатические шаги, в том числе в отношениях с США и Катаром, чтобы сформировать фронт против Ирана, говорят аналитики. В январе Эр-Рияд снял трехлетнюю блокаду Катара, что, по мнению экспертов, было попыткой выслужиться перед новоизбранным Джо Байденом.

Пакистан сблизился с региональными соперниками Саудовской Аравии - Ираном и Турцией, которые вместе с Малайзией стремились создать блок, чтобы составить конкуренцию возглавляемой Саудовской Аравией Организации исламского сотрудничества. Саудовский обозреватель Али Шихаби сказал, что у Эр-Рияда и Исламабада накопились проблемы, но недавние двусторонние встречи помогли перезагрузить отношения до такой степени, что выплаты по нефтяным кредитам вскоре возобновятся.

Высокопоставленный правительственный чиновник Пакистана сказал: "Наши отношения с Саудовской Аравией восстановились после раннего спада. Поддержка Саудовской Аравии будет обеспечиваться за счет отсрочки платежей по нефти, и саудовцы надеются возобновить свои инвестиционные планы в Пакистане".

Робин Миллс из консалтинговой компании Qamar Energy заметил: "Саудовская Аравия и Пакистан - союзники, но их отношения всегда были непростыми. И отношения между Пакистаном и Ираном лучше, чем вы думаете". Миллс полагает, что королевство выбрало "интересное" время для подобного шага, учитывая, что Иран готовится к увеличению экспорта нефти благодаря возможному ослаблению санкций США. "Саудовская Аравия в целом выполняет миссию по наведению мостов. Они также пытались наладить отношения с США и возобновились отношения с Катаром", - сказал Робин Миллс.

Ахмед Рашид, автор книг об Афганистане, Пакистане и "Талибане" (запрещен в РФ), сказал, что существует множество факторов, которые могли побудить Эр-Рияд избрать такую политику. Это может быть частично связано с тем, что США нуждаются в военных базах для проведения контртеррористических атак в Афганистане из Пакистана. Но приоритетом, вероятно, является предотвращение попадания Исламабада под влияние Тегерана. Рашид отметил, что Пакистан оказался в ловушке между США и Китаем, вложившим миллиарды долларов в инфраструктурные проекты: "Пакистан должен действовать осторожно, он зависит от Китая в вопросах инициативы "Один пояс - один путь" и от Запада в отношении финансовой помощи. Это очень сложная игра".