Обвиняемые в смертельном сплаве по горной реке арестованы в Карачаево-Черкесии

Суд в Карачаево-Черкесии избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для организаторов сплава по горной реке, при котором погибли двое туристов, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по КЧР Евгения Перфильева.

По ее словам, 39-летнему москвичу и 41-летнему жителю Краснодара предъявлены обвинения в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. "Решением суда они арестованы до 21 августа", - приводит слова старшего помощника "Интерфакс".

Перфильева пояснила, что у фигурантов не было права предоставлять туристические экскурсионные услуги. Несмотря на это, они решили устроить группе туристов не соответствующий требованиям безопасности сплав на рафте. Один из обвиняемых нашел желающих сплавляться и лично получил от них примерно 585 тыс рублей.

В результате 18 июня в Карачаевском районе два катамарана с 14 туристами перевернулись. Два человека погибли, остальные сумели самостоятельно выбраться из воды.

Было открыто уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).