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Юные диджеи сразятся в Железноводске

Юные диджеи сразятся в Железноводске

В День молодежи, 27 июня, в Железноводске школьники смогут сразиться в "музыкальной битве" и побороться за звание лучшего школьного диджея, об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, участники смогут продемонстрировать лучшие навыки диджейского мастерства, победителей определит жюри.

"Нас ждет творческий поединок между школьниками, интересующимися диджеингом. Ребята представят свою интерпретацию музыкальных треков и сразятся за звание лучшего школьного диджея", - сказал мэр Железноводска.

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Вестник Кавказа

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