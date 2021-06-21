"Спутник V" могут начать производить в Ташкенте

Москва и Ташкент рассматривают вопрос производства антикоронавирусной вакцины "Спутник V" на предприятии "Джурабек Лабораторис" в столице Узбекистана. Об этом заявили в аппарате российского правительства в преддверии заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз, которое проведут завтра премьер-министр России Михаил Мишустин и его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.

"Рассматривается вопрос о налаживании производства "Спутника V" на предприятии "Джурабек Лабораторис", Ташкент", - цитирует сообщение ТАСС.

В правительстве РФ напомнили, что по линии Минздрава России, Роспотребнадзора и РФПИ ведется взаимодействие с узбекистанскими партнерами по предупреждению распространения, диагностике и лечению COVID-19.