15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая станет ценным инструментом для обеспечения безопасности в регионе и увеличения темпов экономического роста, а также развития инфраструктуры в Юго-Восточной Европе и на Кавказе, пишет американский политический аналитик Петер Тасе для Eurasia Review.

В истории азербайджанской внешней политики Шушинская декларация станет краеугольным камнем динамичной дипломатии и эффективного международного участия страны на двусторонних и многосторонних платформах. Документ войдет в новейшую историю Европы как важный инструмент, обеспечивающий геополитическую сплоченность, экономическое процветание и улучшенную структуру безопасности для всего континента.

Правительства некоторых западноевропейских стран, страдающих от внутреннего кризиса, скептически относятся к экономическому и стратегическому сотрудничеству между Турцией и Азербайджаном, тем не мене, от подписания Шушинской декларации окажутся в выигрыше как Франция, так и другие страны Западной Европы. Шушинская декларация - стратегическое соглашение, нацеленное на расширение геополитического сотрудничества между Анкарой и Баку и минимизацию последствий таких угроз, как региональные вооруженные провокации Армении и ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) на европейском континенте и в Черноморском регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Баку сразу после саммита НАТО в Брюсселе. Этот шаг турецкого лидера имел значение для всего европейского континента, также оказав влияние на экономический прогресс Центральной Азии. Вылетев из Брюсселя в Баку, Эрдоган показал лидерам Европейского союза и Вашингтону, что Европа не такое уж безопасное место, пока лидеры ЕС и США не уделяют необходимого внимания событиям в регионе Южного Кавказа и продолжают закрывать глаза на воинственную риторику Армении и массовое минирование суверенной территории Азербайджана.

Военные действия Армении на территории Азербайджана должны быть осуждены и расследованы международными организациями и правительствами. Турция входит в двадцатку крупнейших экономик мира, и ее роль в сохранении экономического процветания и безопасности в регионе чрезвычайно важна. Ни одна страна трансатлантического региона еще не приблизилась к тому, что сделала Анкара для защиты восточных флангов Европы. Турция также служила экономическим двигателем, когда глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал катастрофическое влияние на международную торговлю.

За последние десятилетия объем инвестиций в Европейском союзе падал, уровень жизни оставался неизменным или снижался, а неравенство резко возросло. С другой стороны, Азербайджан и Турция проводили экономическую политику, которая способствовала интенсивному экономическому росту, развитию промышленного производства, реализации региональных инфраструктурных проектов, расширению евразийских транспортных коридоров и улучшению качества жизни граждан в обеих странах. ЕС пока не провел изменений в финансовой системе и не вернулся к стабильным темпам экономического роста.

Шушинская декларация будет способствовать дальнейшему экономическому развитию недавно освобожденных от оккупации районов. Документ обеспечит региону большую стабильность, а меры по обеспечению безопасности и новая экономическая реальность принесут пользу всему европейскому континенту. Уровень экономического развития вырастет и в Нахчыване - Шушинская декларация позволит ему создавать новые логистические и промышленные центры, что поспособствует увеличению объемов производства и экспорта, а также выходу на международные рынки.