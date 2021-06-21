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Дагестан отметил Всероссийский олимпийский день

(с) Минспорт Дагестана
(с) Минспорт Дагестана

В Махачкале прошли физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому олимпийскому дню, сообщает пресс-служба дагестанского Минспорта.

На стадионе имени Елены Исинбаевой были организованы веселые старты среди учащихся Республиканской спортивной школы по игровым видам спорта, турниры по баскетболу, волейболу и легкоатлетической эстафете.

Также в рамках Олимпийского дня на стадионе прошел турнир по футболу среди сельских детских команд "Колосок", а в парке имени 50-летия Октября – легкоатлетический кросс.

Победителей и призеров соревнований наградили медалями, грамотами, кубками и спортинвентарем. Церемонию награждения спортсменов провел глава Олимпийского совета Дагестана, чемпион мира по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов.

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Вестник Кавказа

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