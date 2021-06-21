Эковолонтеры Карачаево-Черкесии привели в порядок берега Кубани

В Карачаево-Черкесии (КЧР) прошла экоакция, участниками которой стали около 500 волонтеров – они очистили от мусора и привели в порядок свыше пяти гектаров территории поймы реки Кубань, - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

"На территории Красногорских нарзанов - одного из наиболее популярных у туристов минерального источника - состоялась массовая уборка берега реки Кубань с применением технологии раздельного сбора мусора. 460 волонтеров, более пяти гектаров убранной территории, 10 кубометров мусора", - подвел итоги акции Темрезов, передает "Интерфакс".

В рамках в рамках акции "Вода России" за последние годы в КЧР очистили от мусора около 550 км берегов, прошли почти три сотни акций, к которым присоединились более 50 тыс жителей республики, - добавил Темрезов.