Взятка вылилась работнику донского военкомата в четыре года тюрьмы

Сотрудника военного комиссариата городов Каменск-Шахтинский и Донецк приговорили к четырем годам колонии общего режима за взятку, которую он получил от матери призывника, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

"За аналогичные преступления в течение 2020 года в Ростовской области привлечены к уголовной ответственности военкомы Пролетарского и Первомайского районов, Советского и Железнодорожного районов, г. Азова и Азовского района, Морозовского, Милютинского, Обливского и Советского районов, а также сотрудник военного комиссариата Ленинского и Кировского районов", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Взятку в 100 тыс рублей обвиняемый получил у матери в 2017 году, чтобы освободить ее сына от службы в армии. В доме у сотрудника военкомата нашли около 20 военных билетов и более 40 личных дел солдат, незаконно освобожденных от службы, - говорится в сообщении.