Дача Берии в Коджори ушла с молотка

В Грузии на аукционе был продан за 2,5 млн лари (более $782 тыс) заброшенный дом в курортном поселке Коджори близ Тбилиси, который был летней дачей наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, - сообщили в Агентстве по управлению госимуществом Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Как сообщил Иванэ Барбакадзе, директор компании "Иберотель", которая стала обладателем объекта, компания пока не знает, под что переделает здание.

"Когда мы окончательно договоримся с партнерами, тогда сообщим подробности. Я не знаю, когда у нас будет более подробная информация. Мы до сих пор ведем переговоры с тем, кто на самом деле должен развивать эту территорию", - сказал он, передает ТАСС.

Общая площадь дома, а также прилегающая территории составляет более 22 тыс кв м, он был выставлен на аукцион министерства экономики Грузии в рамках программы "100 инвестиционных предложений бизнесу", направленной на приватизацию государственного имущества.