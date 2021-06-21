Проверки вызвали сомнения в законности размещения ряда краснодарских автозаправок

Суды Краснодара проверят законность размещения 12 городских автозаправок, - сообщает пресс-служба городской администрации.

После обсуждения вопросов безопасности работы автозаправочных станций на аппаратном совещании под руководством мэра краевого центра Евгения Первышова губернатор региона Вениамин Кондратьев дал поручение проверить все автозаправочные станции города, тогда и выяснилось, что изо всех 144 АЗС 127 размещены законно, две АЗС закрыли и демонтировали собственники, а 12 объектов вызвали вопросы, - передает "АиФ-Юг".