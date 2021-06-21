МИД России: рассчитываем, что итоги выборов в Армении помогут обеспечению мира в регионе

МИД России рассчитывает, что итоги внеочередных выборов в Национальное собрание Армении будут способствовать обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать ... обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказано в нем.

Дипломат также выразила надежду, что результаты народного волеизъявления помогут поступательному развитию Армении и дальнейшему укреплению ее отношений с Россией.

Напомним, единственными политическими силами, сумевшими преодолеть семипроцентный порог, стали партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна с 53,92% и националистический блок "Армения" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна с 21,04%. Однако, так как по законам Армении в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы, мандаты получат также члены блока "Честь имею" другого зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна, за который отдали голоса 5,23% избирателей.