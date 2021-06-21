Евро-2020: Украина уступила Австрии, Нидерланды разгромили Северную Македонию

В понедельник на чемпионате Европы по футболу состоялись заключительные матчи в группе C.

В Бухаресте встречались сборные Украины и Австрии. Победу со счетом 1:0 одержала австрийская команда. Единственный мяч на 21-й минуте забил полузащитник Кристоф Баумгартнер.

Параллельно с этим матчем состоялась встреча сборных Северной Македонии и Нидерландов. Игра проходила на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершилась победой Нидерландов (3:0). Голы на свой счет записали нападающий Мемфис Депай (24-я) и полузащитник Джорджиньо Вейналдум (51-я и 58-я минуты).

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе C заняли Нидерланды, набравшие максимально возможные 9 очков. Вторую строчку заняла команда Австрии (6 очков). Украина с 3 очками расположилась на третьем месте. Последнее место заняла Северная Македония, не набравшая ни одного очка.