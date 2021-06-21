Подземные переходы Ростова не станут арт-площадками

В подземных переходах Ростова не будут создавать креативные пространства и художественные выставки, как это предлагал сделать ранее архитектор-дизайнер, профессор Академии архитектуры Вячеслав Козлов.

"В городе отсутствуют выставочные пространства, где могли бы выставляться художники и проводиться сменные музейные экспозиции. В переходе на Ворошиловском мы видим мозаичные тематические изображения: экзамены, первое сентября в школе. Мы могли бы проводить там арт-выставки с экспозициями на школьную тематику", – рассказал он, передает "АиФ-Ростов".

Однако председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Иван Грунский не оценил инициативу архитектора, отметив, что показать красоту родного края лучше музейщиков никто не может, а переходы для этого не подходят, поскольку созданы для людей, которые, как правило, идут по делам в спешке.

Было решено подземные переходы отремонтировать и отреставрировать, а в 2023 году начать реставрационные работы по мозаике, которую открыли после демонтажа ларьков.