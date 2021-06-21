Пашинян получил "стальной мандат" (ФОТО)

Митинг сторонников партии "Гражданский договор", выигравшей внеочередные выборы в парламент Армении, завершился вручением ее лидеру, и.о. премьер-министра РА Николу Пашиняну "стального мандата".

Обращаясь к единомышленникам, пришедшим на площадь Республики в Ереване, он пояснил, что мандат сделан в форме Конституции, так как символизирует диктатуру закона, а не власть имущих.

"В этом мандате есть и молот, и меч, и лопата: есть все, что необходимо для построения свободной счастливой и сильной Армении. Этот мандат будет беззаветно служить нашему народу", - приводит слова Пашиняна Sputnik Армения.

Получив мандат, политик призвал участников митинга пойти спать.

Ранее во время предвыборной кампании и.о. главы правительства неоднократно заявлял, что "бархатная революция" должна перейти в "стальную", с верховенством закона и права. При этом в качестве символа он демонстрировал избирателям молоток.