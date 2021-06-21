Крымский водопад Учан-Су стал "магнитом" для туристов

Фото с сайта Идем в поход

Туристы буквально атакуют самый высокий водопад Крыма Учан-Су, который набрал максимальную силу впервые за последние полвека после мощного циклона, накрывшего юг полуострова в минувшую пятницу.

"Водопад наполнился так впервые за 50 лет", - сообщили в федеральном государственном бюджетном учреждении "Заповедный Крым", которое объединяет ряд природных заповедников и заказников полуострова, передает "Интерфакс".

Очевидцы пишут в соцсетях, что в районе водопада собирались громадные очереди желающих запечатлеть мощь водопада.

Высота Учан-Су составляет 98,5 м, а его название в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает "летящая вода".

Как правило раньше летом водопад пересыхал.